Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Специалисты убеждены, что производители газа в Соединенных Штатах скоро потеряют стимулы для экспорта топлива. Во-первых, конкуренция заметно возросла. Во-вторых, из-за теплых зим в Европе увеличились и запасы газа.

«Теплая зимняя погода приблизила „газовый армагеддон“», — заметил стратег по сырьевым рынкам Клифтон Уайт.

По оценкам экспертов, спрос на газ в Китае упадет. В таком случае американским компаниям придется сбывать газ в США. Эти факторы вызовут резкое падение цен на рынке.

Аналитики уточнили, что добытчики газа еще не реагируют на уменьшение стоимости топлива.