Аналитики Счетной палаты США заявили о снижении боевой готовности ВС

Аналитики Счетной палаты США сообщили о снижении готовности вооруженных сил государства. Такая ситуация произошла из-за участия американских военнослужащих в вооруженных конфликтах по всему миру около 20 лет, сообщил сайт RT со ссылкой на соответствующий документ.

Как считают специалисты, Соединенные Штаты больше не имеют очевидного превосходства по причине роста военного потенциала РФ и КНР. Помимо прочего, США испытывают сложности из-за недостатка необходимых для развития собственных возможностей технологий.

«В Стратегии национальной обороны 2018 года Министерство обороны США обратило внимание на то, что господство в каждом боевом измерении (наземном, морском, воздушном, космическом, а также в киберпространстве) более не гарантировано, так как потенциальные противники, прежде всего Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», — отмечается в документе.

Доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков заявил, что также на ухудшении потенциала армии США сказалась приверженность страны политике ведения малых войн со слабым противником, например, Ираком или Афганистаном. Еще один фактор ослабления положения — работа военно-промышленного комплекса для «обогащения небольшого круга людей».