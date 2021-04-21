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    21 апреля 2021, 10:06

    Аналитики Счетной палаты США заявили о снижении боевой готовности ВС

    Полина Петрова

    Аналитики Счетной палаты США сообщили о снижении готовности вооруженных сил государства. Такая ситуация произошла из-за участия американских военнослужащих в вооруженных конфликтах по всему миру около 20 лет, сообщил сайт RT со ссылкой на соответствующий документ.

    Аналитики Счетной палаты США заявили о снижении боевой готовности ВС

    Как считают специалисты, Соединенные Штаты больше не имеют очевидного превосходства по причине роста военного потенциала РФ и КНР. Помимо прочего, США испытывают сложности из-за недостатка необходимых для развития собственных возможностей технологий.

    «В Стратегии национальной обороны 2018 года Министерство обороны США обратило внимание на то, что господство в каждом боевом измерении (наземном, морском, воздушном, космическом, а также в киберпространстве) более не гарантировано, так как потенциальные противники, прежде всего Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», — отмечается в документе.

    Доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков заявил, что также на ухудшении потенциала армии США сказалась приверженность страны политике ведения малых войн со слабым противником, например, Ираком или Афганистаном. Еще один фактор ослабления положения — работа военно-промышленного комплекса для «обогащения небольшого круга людей».