Аналитики рекомендовали США расширить сотрудничество со странами «Триморья»

Специалисты уверены, что цели участников проекта пересекаются с Вашингтоном. Основная из них — снижение зависимости Европы от российского топлива и расширение поставок американского. Эксперты подчеркнули, что интерес Штатов к «Триморью» ограничен сугубо личной выгодой. Так США пытаются вынудить страны построить новую газотранспортную систему, чтобы затем поставлять свой газ по более высоким ценам.

Членов конгресса может заинтересовать финансирование «Триморья». Об этом говорит и заявление госсекретаря США Майка Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Он заявил, что Соединенные Штаты готовы вложить в проект до одного милиарда долларов.

Аналитики отмечают, что некоторые члены конгресса демонстрируют сильную поддержку усилиям по сдерживанию «потенциальной российской агрессии и предполагаемого злонамеренного влияния в Европе».