    18 марта 2020, 00:09

    Аналитики прогнозируют глобальную рецессию экономики

    Александра Каширина

    Специалисты из международного рейтингового агентства S&P Global Ratings уверены, что мировую экономику ждет глобальная рецессия в этом году из-за пандемии нового типа коронавируса.
    Аналитики прогнозируют глобальную рецессию экономики

    «Первоначальные данные из Китая позволяют предположить, что экономике КНР нанесен более серьезный удар, чем предполагалось ранее, хотя уже есть предварительные сигналы стабилизации», — указал главный экономист S&P Global Ratings Пол Грюнвальд.

    По его словам, страны Европы и США также не смогут избежать неприятных последствий. «Усиливающиеся ограничения личных контактов предвещают падение спроса, которое приведет к резкому сокращению экономической активности во втором квартале прежде, чем ситуация начнет улучшаться позднее в этом году», — уверен эксперт.

    В исследовании S&P отмечается, что пандемия пойдет на спад позднее, чем ожидалось, что сделало негативные последствия для экономики очевидными, особенно для Китая, xbm-показатели достигли минимума 30-летней давности. При этом, если в Азии обстановка с COVID-2019 стабилизируется, что в Европе и США пандемия только достигает своего пика — власти уменьшают всякие контакты, люди не совершают покупок, прибыль компаний падает.

    «Стремление инвесторов уйти от рисков увеличивается, в то время как прогнозы для деловой активности, прибылей и кредитоспособности компаний резко ухудшаются», — отметили экономисты, которые стараются также учитывать и стимулирующие меры, которые предпринимают государства.

    Ранее правительство РФ и ЦБ рассказали о мерах для поддержки людей и экономики, которые помогут смягчить последствия пандемии коронавируса, из-за которой резко упал курс рубля и цены на нефть.