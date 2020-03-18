Аналитики прогнозируют глобальную рецессию экономики

Специалисты из международного рейтингового агентства S&P Global Ratings уверены, что мировую экономику ждет глобальная рецессия в этом году из-за пандемии нового типа коронавируса.

«Первоначальные данные из Китая позволяют предположить, что экономике КНР нанесен более серьезный удар, чем предполагалось ранее, хотя уже есть предварительные сигналы стабилизации», — указал главный экономист S&P Global Ratings Пол Грюнвальд.

По его словам, страны Европы и США также не смогут избежать неприятных последствий. «Усиливающиеся ограничения личных контактов предвещают падение спроса, которое приведет к резкому сокращению экономической активности во втором квартале прежде, чем ситуация начнет улучшаться позднее в этом году», — уверен эксперт.

В исследовании S&P отмечается, что пандемия пойдет на спад позднее, чем ожидалось, что сделало негативные последствия для экономики очевидными, особенно для Китая, xbm-показатели достигли минимума 30-летней давности. При этом, если в Азии обстановка с COVID-2019 стабилизируется, что в Европе и США пандемия только достигает своего пика — власти уменьшают всякие контакты, люди не совершают покупок, прибыль компаний падает.

«Стремление инвесторов уйти от рисков увеличивается, в то время как прогнозы для деловой активности, прибылей и кредитоспособности компаний резко ухудшаются», — отметили экономисты, которые стараются также учитывать и стимулирующие меры, которые предпринимают государства.

Ранее правительство РФ и ЦБ рассказали о мерах для поддержки людей и экономики, которые помогут смягчить последствия пандемии коронавируса, из-за которой резко упал курс рубля и цены на нефть.