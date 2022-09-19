Европе предрекли приостановку промышленных производств при отказе от российского газа | 360°

Мир 19 сентября 2022, 08:49 Поделиться Telegram

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Viber Европе предрекли приостановку промышленных производств при отказе от российского газа Аналитики предрекли приостановку европейской промышленности без российского газа РИА «Новости»

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Промышленным производствам Европы грозит приостановка рабочих процессов в случае, если ЕС откажется от российского газа. К такому выводу пришли аналитики из организации «Яков и партнеры». Их выводами поделилось РИА «Новости».

«Уже сегодня в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%», — выяснили они.

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По данным аналитиков компании «Яков и партнеры», представители ЕС проделали огромный пласт подготовительных работ перед отказом от российского газа. Это коснулось и диверсификации источников поставок. Однако приложенных усилий оказалось недостаточно.

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Более того, при налаживании новых логистических цепочек возникли трудности. Аналитики компании «Яков и партнеры» связали это с техническими ограничениями по приему сжиженного природного газа в ЕС. По их словам, большинство терминалов в Европе не связаны с трубопроводной сетью для поставки СПГ.

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