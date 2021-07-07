Аналитики оценили шансы Зеленского на второй срок

Украинские аналитики провели опрос, чтобы оценить шансы Владимира Зеленского на победу на следующих президентских выборах на Украине. Оказалось, что они довольно высоки, написали «Дни.ру» со ссылкой на украинское издание «Гордон».

По словам экспертов из Украинского института будущего, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, большая часть украинцев проголосовала бы за Зеленского: ему отдали бы предпочтение 30% респондентов.

На втором месте (14%) оказался бы бывший президент Украины Петр Порошенко, а на третьем (13%) сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

В опросе участвовали более двух тысяч респондентов со всей Украины за исключением ЛНР и ДНР.