Санкции США против трубоукладчика «Фортуна», который занят на строительстве «Северного потока — 2», добавят проблем, но вряд ли остановят проект. Об этом заявил директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«То, что „Фортуна“ зарегистрирована на российскую компанию, а проект на 100% контролирует „Газпром“, снижает риски того, что санкции приведут к невозможности завершения проекта. Но возможны логистические сложности, любые новые санкции хоть немного, но увеличивают риски проекта», — приводит ТАСС слова Маринченко.

Ранее Соединенные Штаты сообщили Германии о введении санкций в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который достраивает газопровод в водах Германии. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Вашингтон такими решениями преследует собственные экономические интересы. Депутат предложил в ответ на эти санкции ввести штрафные пошлины на импорт американского газа.

В «Газпроме» допустил, что реализацию проекта «Северный поток — 2» могут приостановить или свернуть из-за политических рисков.