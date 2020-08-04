Аналитики оценили масштаб последствий отмены карантина в Швеции

Как считают специалисты, в статистике будет зафиксировано падение ВВП страны по итогам второго квартала на 7%. Эта цифра станет антирекордной. Уточняется, что потери могли быть на две трети больше при полноценных ограничительных мерах для борьбы с коронавирусом.

По словам экспертов, спад оказался менее существенным в сравнении с большей частью стран Запада. Например, США в конце июля отчитались о квартальном падении ВВП на 32,9%. Отмечается, что это худший показатель в истории, информирует ИА Nation News.

Вместе с тем, аналитики считают, что отказ Швеции от масштабного карантина несет и негативные последствия. Так, в стране зафиксирована высокая смертность и смутные перспективы восстановления экономики.