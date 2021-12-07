Аналитики объяснили повышение цен на газ в ЕС

Аналитики обсудили с RT причины увеличения цен на голубое топливо в Европе до 1100 долларов за одну тысячу кубометров.

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова объяснила увеличение стоимости газа ростом спроса на него в странах АТР, недостаточностью запасов топлива в хранилищах и дефицитом традиционных углеводородов на европейском рынке.

Аналитик Игорь Юшков связал рост цен с необходимостью использовать газ из подземных хранилищ и сезонным похолоданием.

«Газ начинает дорожать. Это, скорее, такая закономерность, и в дальнейшем мы будем видеть сохранение этой тенденции», — добавил специалист.