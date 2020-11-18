Аналитики назвали три самых дорогих города

По данным издания, в первую десятку также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Отмечается, что специалисты составили рейтинг на основе сравнительного анализа цен на более чем 130 товаров и услуг. Выяснилось, что за минувший год стоимость бытовой техники и табака увеличилась больше всего.