Аналитики назвали дату конца нефтяной эры
Как написало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков, мировая экономика к этому времени сможет в значительной степени перейти на более экологичные источники энергии.
В частности, речь идет о природном газе, который, по сравнению с другими видами ископаемого топлива, выделяет весьма значительное количество тепла на единицу веса, однако при этом в гораздо меньшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания. Именно этот фактор, по мнению специалистов, сделают этот энергоноситель ключевым на мировом рынке.
Помимо этого, ожидается, что в ближайшие десятилетия существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей населения земли в энергии, при нынешних 20%.
Сама компания Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.