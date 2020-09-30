Аналитики назвали дату конца нефтяной эры

Специалисты из французской нефтегазовой компании Total предсказали завершение нефтяной эры после 2030 года. Причиной станет повсеместное установление «зеленой экономики».

Как написало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков, мировая экономика к этому времени сможет в значительной степени перейти на более экологичные источники энергии.

В частности, речь идет о природном газе, который, по сравнению с другими видами ископаемого топлива, выделяет весьма значительное количество тепла на единицу веса, однако при этом в гораздо меньшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания. Именно этот фактор, по мнению специалистов, сделают этот энергоноситель ключевым на мировом рынке.

Помимо этого, ожидается, что в ближайшие десятилетия существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей населения земли в энергии, при нынешних 20%.

Сама компания Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.