Мир 15 мая 2023, 11:01 Аналитики НАТО проведут исследовать возможные риски для альянса из-за развития военного потенциала Китая

Читать 360tv в

В НАТО начнут проводить ряд исследований, в ходе которых аналитики должны будут оценить потенциал соперников и оценить стратегическую обстановку в широком смысле. В частности, речь идет и о том, как отразится развитие военного потенциала Китая на альянсе. С тендерами на проведение исследований ознакомился RT.

Там говорится, что аналитикам нужно будет акцентировать внимание на том, какими именно военно-политическими факторами обуславливается развитие военного потенциала Китая. А также оценить ядерную, информационную, кибер- и космическую мощи государства,.

Реклама

«Начало данного исследования обуславливает необходимость дать базовую оценку текущему подходу Китая к развитию своего военного потенциала по мере того, как он продвигается в своих амбициях стать военной державой мирового уровня к 2049 году», — говорится в пояснении к тендерной заявке.

Авторы: