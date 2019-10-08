  • Аналитики из США дали рекомендации ЕК по выстраиванию отношений с Москвой

    08 октября 2019, 11:39

    Артур Блянихов

    Американские аналитики обнародовали документ, который посвящен основным вызовам, стоящим перед новым составом Еврокомиссии. В частности, в одной из глав речь идет о выстраивании отношений с Россией. С выводами заокеанских специалистов ознакомился RT.

    Автором раздела, посвященного отношениям с РФ, является американский дипломат Дэниел Фрид, который проработал в Госдепе около 40 лет и курировал отношения со странами Евразии и Европы.

    По мнению Фрида, Евросоюз в последние годы проделал неплохую работу, отвечая на серьезный вызов путинской России. Он заметил, что курс ЕС предполагает достижение полной имплементации Минских соглашений, установление более тесных связей с бывшими советскими республиками и избирательное сотрудничество с Москвой, в частности в борьбе с боевиками.

    Политолог Юрий Почта напомнил, что Штаты воспринимают Россию как серьезного соперника, и чтобы ее сдерживать Вашингтон интерпретирует Москву как агрессора и навязывает эту модель своим союзникам.

    «Никто не ищет реальных доказательств, а сразу обвиняют Россию. Такую модель предлагают и Европе», — обратил внимание специалист.