Аналитики из США дали рекомендации ЕК по выстраиванию отношений с Москвой

Автором раздела, посвященного отношениям с РФ, является американский дипломат Дэниел Фрид, который проработал в Госдепе около 40 лет и курировал отношения со странами Евразии и Европы.

По мнению Фрида, Евросоюз в последние годы проделал неплохую работу, отвечая на серьезный вызов путинской России. Он заметил, что курс ЕС предполагает достижение полной имплементации Минских соглашений, установление более тесных связей с бывшими советскими республиками и избирательное сотрудничество с Москвой, в частности в борьбе с боевиками.

Политолог Юрий Почта напомнил, что Штаты воспринимают Россию как серьезного соперника, и чтобы ее сдерживать Вашингтон интерпретирует Москву как агрессора и навязывает эту модель своим союзникам.

«Никто не ищет реальных доказательств, а сразу обвиняют Россию. Такую модель предлагают и Европе», — обратил внимание специалист.