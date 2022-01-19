Аналитик Зуев описал идеальное будущее Microsoft

Успех Microsoft в будущем лежит в создании собственного «игрового Netflix». Об этом «Газете.ru» рассказал независимый игровой эксперт Виктор Зуев после известия о том, что компания выкупает Activision Blizzard, крупнейшего производителя игр.

Например, поглощение Activision Blizzard позволит компании решать судьбу выхода игр Call of Duty на других платформах.

«Не удивлюсь, если Microsoft наберется маркетинговой смелости и скажет: «Ребята, есть Game Pass для ПК и Xbox, и Call of Duty выйдет эксклюзивно там. Если хотите играть в COD, то приобретайте Game Pass. К сожалению, Sony не хочет пускать Game Pass, это вопросы к ним», — сказал Зуев.

Создание «игрового Netflix», то есть, площадки, пользователям которой на подписку будет доступно большое количество игр начиная с дня релиза — это то, к чему движется Microsoft.

«Все студии, которые они скупили пачками, их игры будут выходить в Game Pass в первый же день релиза», — сказал эксперт.