Аналитик заявил, что КНДР продемонстрировала готовность дать отпор США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын своим заявлением о готовности к войне с США отправил посыл как гражданам КНДР, так и мировой общественности, рассказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, страна продемонстрировала, что готова к вызовам со стороны потенциальных противников.

Возможное противостояние с США является актуальной темой на протяжении всей истории КНДР, отметил эксперт. Он напомнил о результатах кровопролитной войны 1950–1953 годов. Она стала серьезной исторической травмой для граждан Северной Кореи, добавил Колчин.

«Заявление направлено на граждан Северной Кореи, чтобы показать решительность правительства в условиях американского давления. Так и продемонстрировать всему дальневосточному региону — Северная Корея усиливает свой военный потенциал, и готова противостоять любой агрессии, будь то Южная Корея, Япония или США», — резюмировал Колчин.

Южная Корея и США проводят совместные военные учения. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна готова к любой военной конфронтации с этими государствами.