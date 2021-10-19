Аналитик высказался о энергетической ситуации в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с «Газетой.ru» сообщение немецких СМИ о том, что газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе.

Юшков заметил, что американский СПГ уходит не только в КНР, но и в целом на азиатский рынок, где самые высокие цены на рынке. Поэтому всяческие договоренности по поставкам между Китаем и Штатами могут усилить сложную энергетическую ситуацию, которая сложилась в Европе.

«Сейчас в Европе все чаще можно услышать риторику, что не во всех проблемах региона, связанных с энергокризисом, виноват „Газпром“. Поэтому вполне логичным становится вопрос, как и куда уходит СПГ из США», — добавил собеседник издания.