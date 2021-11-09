Аналитик: вооруженные столкновения могут начаться на границе Польши и Белоруссии

Аналитик Павел Мацукевич заявил, что на границы Белоруссии и Польши скоро начнутся столкновения из-за потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он отметил, что сейчас там кризис, который сильно обострился. Сейчас на границе государств находится около тысячи мигрантов и стоит военная техника. Мацукевич уверен, что столкновения неизбежны.

«Когда на границе кипят такие страсти, люди в отчаянном положении и на грани срыва, стороны не слышат друг друга и растет плотность военных, то инциденты и жертвы неизбежны», — подчеркнул он.