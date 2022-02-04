Аналитик Власов: контракт с «Газпромом» поможет Австрии избежать кризиса

Долгосрочный контракт с «Газпромом» поможет Австрии избежать энергетического кризиса. Об этом в интервью «Экономике сегодня» рассказал кандидат технических наук Александр Власов.

«В ЕС на фоне энергокризиса выросли цены на продукты питания, закрылись многие предприятия, которые не могут работать без газа, но и не в состоянии оплачивать энергоресурс по космическим ценам, которые мы сейчас видим на хабах. Как только приходит потепление, ситуация немного облегчается, потому что потребление газа становится ниже. Однако февраль только начался, и как минимум два холодных месяца еще впереди», — пояснил эксперт.

Так он прокомментировал потенциальное соглашение между газовым холдингом «Газпром» и австрийской OMV.