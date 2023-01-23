Мир 23 января 2023, 16:58 Аналитик Виктор Хейфец рассказал, когда Аргентина и Бразилия смогут создать общую валюту

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На создание общей валюты Бразилии и Аргентины уйдет несколько десятков лет. Об этом ИА НСН рассказал главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

По его словам, Аргентина сейчас находится в глубоком кризисе. И власти сосредоточены на выходе из него, поэтому создание общей валюты затянется. Иначе для Бразилии существует большой риск стать спонсором соседа.

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«Главным препятствием, чтобы запустить этот проект сейчас, является несоответствие двух экономик — бразильской и аргентинской. С одной стороны, у них довольно значительный товарооборот, есть смысл. С другой стороны, аргентинская экономика находится в глубочайшем кризисе», — подчеркнул Виктор Хейфец.

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Инфляция Аргентины в настоящее время достигла почти 100%, поэтому Бразилия очень настороженно относится к идее общей валюты. Тем не менее, в перспективе, скорее всего, страны придут к единой денежной единице.