Мир 06 декабря 2023, 11:02 Аналитик Варьяш: Китай вряд ли тревожит перспектива ослабления экономических связей с США

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Американское агентство Moody’s Investors Service приняло решение понизить прогноз по кредитным рейтингам Китая. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал руководитель Аналитического центра финансовых исследований НИФИ и доктор экономических наук Игорь Варьяш.

Он отметил, что не всегда можно доверять оценкам западных рейтинговых организаций.

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«Там все очень просто: кто платит, тот и заказывает музыку. Платят англосаксы, <…> поэтому они работают на себя. Мировые банки ориентируются на эти рейтинги, когда рассчитывают резервы под риски. <…> Естественно, что эта система работает на высокие рейтинги англосаксов и на низкие рейтинги всех остальных», — пояснил специалист.

По его мнению, КНР вряд ли тревожит перспектива возможного ослабления экономических связей с США. Варьяш напомнил, что Китай в этом вопросе ориентирован на Глобальный Юг.