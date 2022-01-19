Аналитик Валяев: Украина не сможет вступить в НАТО, пока не станет политически стабильной

Запад не уверен в европейском пути Украины и не пустит ее в НАТО, пока она не станет политически стабильной страной, считает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев. Об этом он рассказал РИА ФАН.

Для руководителей НАТО важно, чтобы члены альянса были стабильными и надежными. На Украине же периодически происходят волнения и даже государственные перевороты.

«Мы видим, какие разборки между собой устраивают действующий глава Украины Владимир Зеленский и украинский экс-президент Петр Порошенко. Один использует административный ресурс и давление на следствие и суд для преследования своего политического оппонента, другой не против призвать людей выходить на улицу для запуска очередного революционного сценария. Вряд ли такая политическая система может устраивать НАТО», — сказал Валяев.