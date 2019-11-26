Аналитик усомнился в заявлении о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа на Украине

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа Подробнее

По слова аналитика, заявление «странное». Калачев убежден, что в жизни не существует ничего стопроцентного, включая риск.

«Во-вторых, я думаю, что в этом никто не заинтересован: ни Украина, ни „Газпром“, ни Европа. Это просто какое-то эмоциональное выступление перед продолжением переговоров. Думаю, переговоры будут продолжаться, и какое-то решение будет найдено», — уточнил Калачев.

Он также подчеркнул, что проблема транзита газа решится при любых условиях. Если не до первого января, то позже.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что сейчас есть стопроцентный риск прекращения транзита газа из России в Европу по территории Украины с 1 января 2020 года.