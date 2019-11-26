  • Аналитик усомнился в заявлении о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа на Украине

    26 ноября 2019, 12:15

    Ольга Ситникова

    Аналитик российской инвестиционной группы компаний «Финам» Алексей Калачев усомнился в заявлении украинского министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа. Об этом сообщило радио Sputnik.

    На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

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    По слова аналитика, заявление «странное». Калачев убежден, что в жизни не существует ничего стопроцентного, включая риск.

    «Во-вторых, я думаю, что в этом никто не заинтересован: ни Украина, ни „Газпром“, ни Европа. Это просто какое-то эмоциональное выступление перед продолжением переговоров. Думаю, переговоры будут продолжаться, и какое-то решение будет найдено», — уточнил Калачев.

    Он также подчеркнул, что проблема транзита газа решится при любых условиях. Если не до первого января, то позже.

    Ранее министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что сейчас есть стопроцентный риск прекращения транзита газа из России в Европу по территории Украины с 1 января 2020 года.