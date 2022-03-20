Аналитик усомнился в сильном сокращении потребления Европой российского газа в 2022 году

Потребление российского газа в Европе в 2022 году вряд ли сильно сократится. Громкие заявления европейских чиновников вряд ли будут реализованы, считает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

«Громкие заявления европейских чиновников о возможности сокращения уже в текущем году потребления газа на величину, равную 2/3 от годового объема российских поставок, вряд ли будут реализованы, хотя высокие цены на газ в некоторой степени сократят потенциальный спрос на этот энергоресурс», — объяснил Колобанов в беседе с РИА «Новости».

Европа сейчас снижает долю ископаемых источников в энергобалансе, пояснил аналитик. Там продолжается ввод новых ВИЭ-проектов, а также проводятся мероприятия по энергосбережению и декарбонизации.

По мнению Колобанова, будет увеличение поставок газа в текущем году из других, нероссийских, источников, прежде всего — в сжиженном виде (СПГ). Но учитывая ограничения в инфраструктуре по сжижению у мировых поставщиков, а также сохраняющийся спрос на газ в других регионах мира, высокие цены на газ в Европе, как ожидается, сохранятся в течение всего периода накопления запасов.

Индия на фоне антироссийских санкций захотела купить у РФ 15 миллионов баррелей сырой нефти по сниженным ценам. По данным газеты Business Standard, сделку могут провести уже в этом году. Платить за сырье будут в рублях или рупиях. Экономисты считают, что Россия увеличит поставки в страны Азии, но переориентации рынка не будет.