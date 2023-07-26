26 июля 2023, 14:14
Аналитик Тюрина сообщила, что Россия имеет большую долю зернового рынка в Африке
Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в беседе с RT сообщила, что Россия имеет большую долю зернового рынка в Африке.
В прошлом году стране удалось увеличить объемы поставок в Танзанию, Мозамбик, Анголу, Южную Африку и Кению, рассказал телеканал «Звезда».
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С начала этого сезона Россия начала поставлять зерно в страны центральной и южной части Африки, добавила Тюрина.
Африка
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