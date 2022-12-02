Мир 02 декабря 2022, 15:31 Аналитик Тимофеев заявил, что Запад не сможет конфисковать российские активы

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Программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев убежден, что у Запада не получится конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Эксперт отметил, что ни ни у США, ни у ЕС нет правовых механизмов для этого. Если они появятся, возникнут проблемы с крупными инвесторами, уточнило АБН.

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«Потому что сегодня отняли у России, а завтра отнимут у других стран, к которым могут возникнуть какие-то политические претензии», — подчеркнул Тимофеев.

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Также он добавил, что в случае конфискации активов Россия в ответ заберет какую-нибудь иностранную собственность, и Запад опасается этого.