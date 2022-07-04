Аналитик Танкаев рассказал, с чем связано повышение стоимости газа в Европе

Стоимость газа в Европе значительно выросла. Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщил RT.

В ходе торгов на европейской бирже стоимость газа превысила 1700 долларов за одну тысячу кубометров. По словам эксперта, такой расклад является вполне ожидаемым в современных условиях.

«Благодаря совершенно непродуманным действиям Европейского союза поставки газа из России в Европу очень сильно сократились. Например, к непродуманным действиям относится запрет на запуск «Северного потока — 2», — пояснил Танкаев.