Аналитик: США нуждаются в российской нефти

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев предположил, что нефтеперерабатывающие предприятия Штатов могут работать с определенным типом нефти.

«Нашу нефть американцы покупали и раньше. Все дело в том, что определенный НПЗ работает с определенными сортами нефти. Эта система настолько сложна, что проще найти нефть подходящего качества, чем перенастраивать завод. Основная часть тяжелой нефти в Штаты поступала из Венесуэлы, разбавлялась более светлой, доходя до кондиции. Но теперь против страны ввели жесткие санкции. Оказалось, что именно российская нефть стала наиболее подходящей для американских НПЗ. В этом и кроется весь секрет сделки — санкции санкциями, а бизнес бизнесом», — пояснил Калачев.

По его мнению, крупная сделка, вероятно, связана с выходом из карантина.

«Надо понимать, что шесть миллионов баррелей — чуть больше, чем Россия поставляла на экспорт в сутки, так что это вполне нормальная партия, которая вряд ли отразится на ценах», — добавил аналитик.

Экономист Сергей Хестанов назвал другую причину закупки.

«США — очень большая страна с крайне сложной логистикой. Иногда дешевле закупить нефть в другом месте и доставить туда, где она нужна. Подобные прецеденты случались неоднократно и не оказывали влияния на динамику цен», — уточнил Хестанов.

Экономист отметил, что США выгоднее доставлять сырье по морю.

«К слову, сам термин „российская нефть“ не совсем корректен, — добавил экономист, — торговлей занимаются организации, зарегистрированные в удобных юрисдикциях, например, в Голландии, Швейцарии. Когда трейдинговая организация покупает нефть в порту, она уже не российская, а той страны, где зарегистрирован нефтетрейдер», — заключил эксперт.