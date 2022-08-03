Аналитик Соловейчик объяснил причину визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань можно расценивать как попытку США перейти к политике «двух Китаев». Об этом в разговоре с Runews сказал экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Он отметил, что США поддерживают Тайвань еще с середины прошлого века. Острову оказывается различная помощь со стороны Штатов, в том числе и военная.

«Посещение спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня можно трактовать как попытку официального его признания США, то есть переход к политике „двух Китаев“, которую власти США практиковали в 1971-78 годах», — считает аналитик.