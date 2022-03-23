Аналитик Соловейчик назвал «разумной идеей» отказ от продажи новых партий российского урана в США

Вице-премьер России Александр Новак заявил о возможном запрете поставок урана из России в США в качестве ответной санкционной меры. Его слова прокомментировал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, написал сайт Runews.

Эксперт считает, что эта идея выглядит вполне разумной на фоне тех санкций, которые США ввели против России.

«Идея отказа от продажи новых партий российского урана в США представляется вполне разумной. Это тот самый, говоря словами советского руководителя Юрия Владимировича Андропова, „ответ — асимметричный, но адекватный“, которого так боятся американские империалисты. Поэтому даже сам факт обсуждения подобного решения, не говоря уже о возможности его скорого принятия, призван подохладить горячие головы в администрации США, потерявшие в санкционном угаре само представление о том, насколько санкции против нашей страны губительны для экономики других государств, США в том числе», — сказал Соловейчик.

Он также предположил, что администрация Белого дома рассчитывала на быстрый крах российского рубля, а также на голод и массовые беспорядки, однако этого не произошло. Несмотря на повсеместный рост цен и появление дефицита некоторых товаров, например сахара и гречки, голодных бунтов в стране нет.

В ближайшей перспективе антироссийские санкции, на его взгляд, не сработают, значит можно переходить в контрнаступление, резюмировал Соловейчик.