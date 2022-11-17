Мир 17 ноября 2022, 16:50 Аналитик Сивков заявил, что союз России и КНР представляет для Запада серьезного конкурента

Читать 360tv в

Военный аналитик Константин Сивков в разговоре с ИА Nation News прокомментировал заявление главы Китайского МИД Ван И о готовности Пекина сотрудничать с Москвой.

По словам аналитика, подобный союз Китая и России представляет для Запада серьезного экономического конкурента. Западным странам следует насторожиться не только из-за развития экономических связей России и Китая, но из-за совместных военных учений.

Реклама

«Мы проводим регулярные учения всевозможные. Пока он еще не имеет политического оформления», — добавил Сивков.

Реклама

Эксперт отметил, что нынешние реалии способны изменить миропорядок, сделав его многополярным и ослабив влияние США на другие страны.