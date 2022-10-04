Аналитик Сивков рассказал, как заблокировать поставки западного оружия на территорию Украины | 360°

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Аналитик Сивков рассказал, как заблокировать поставки западного оружия на территорию Украины

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Для блокировки поставок вооружения из Евросоюза и США на территорию Украины достаточно массированных бомбардировок. Об этом «Общественной службе новостей» заявил военный специалист Константин Сивков.

«Российская группировка, по оценкам украинцев, насчитывает 800 авиационных машин. Только вчера я выступал на RT, присутствовавший представитель Украины прямо говорил: им нужны зенитные ракетные системы и авиация. У них нет ничего. Остались всего несколько ракетных комплексов среднего радиуса, которые предоставила Норвегия. Мы уничтожили 200 ракетных комплексов на территории Украины. И уничтожить еще несколько — проблемы не составляет», — добавил аналитик.

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Совков также отметил, что у России есть система СВП-24, которая устанавливается на бомбардировщики Су-24М и Ту-22М3. Она обеспечивает бомбометание, сопоставимое показателям высокоточного оружия.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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