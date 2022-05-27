Аналитик Сидоров объяснил повышение цен на газ в США

Аналитик Федор Сидоров перечислил причины, по которым в США растут цены на газ. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, Штаты оказывали давление на Евросоюз, чтобы тот отказался от российского газа. Взамен они обещали компенсировать это природным сжиженным газом, но пока все идет не так успешно, как планировалось.

«Во-первых, темпы производства сырья отстают от политических обещаний Белого дома. Во-вторых, самим США требуется заполнять хранилища к грядущей зиме, но пока заполнение ПХГ на 10-20% отстает от графика», — считает Сидоров.