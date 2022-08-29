Аналитик Швейцер усомнился в расширении ЕС за счет Западных Балкан и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз планирует расшириться за счет Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в дальнейшем — и Грузии. Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер усомнился в реальности такой перспективы. Об этом сообщил RT.

Специалист пояснил, что члены ЕС уже давно обсуждают тему расширения, однако до реальных действий пока не дошло. Он напомнил, что Турция не первый год числится в кандидатах на вступление в объединение, но перспективы ее вступления на данный момент довольно размытые.

«Все эти разговоры имеют какое-то значение в пропагандистском плане, но практически — это нереально. Особенно — по поводу Украины, с которой многое неясно. Это все, что называется, вилами по воде», — пояснил Швейцер.