Аналитик Шипилин: Украина выживет, если объединится с Россией и Белоруссией

Шанс Украины выстоять перед внутренними кризисами — объединиться с Россией, вступив в Союзное государство. Об этом политический аналитик Павел Шипилин рассказал ИА Nation News.

Так он прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. По мнению Шипилина, Украина может принять такое решение из-за нахлынувших на нее проблем.

«Единственный способ Украине выжить в современных условиях — это интеграция с постсоветским пространством, прежде всего с Россией. Иначе Украину ждут непреодолимые экономические проблемы, которые она в одиночку не сможет решить. А Запад ей помогать не будет», - считает аналитик.