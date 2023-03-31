Мир 31 марта 2023, 14:19 Аналитик Шипилин прокомментировал ситуацию с обвинениями, которые выдвинули Трампу

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Политический аналитик Павел Шипилин в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что экс-президента США Дональда Трампа обвинили по 30 пунктам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

«Обвинения серьезные. Серьезней некуда. У меня такое ощущение, что если это произойдет, то это взорвет Америку. Демократы, которые являются инициаторами всех этих преследований Трампа, по-моему, еще не уверены в том, что пойдут до конца», — сказал аналитик.

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Шипилин не уверен в том, что демократы пойдут до конца, поскольку это может раскачать ситуацию.

Бывший президент США Дональд Трамп должен явиться в суд 4 апреля. Там ему официально предъявят обвинения.