Мир 22 декабря 2022, 21:52 Аналитик Семеновский объяснил, почему Матвиенко будет представлять Россию на инаугурации президента Бразилии

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Аналитик Артемий Семеновский обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая намечена на 1 января 2023 года.

«Начало, а вернее, продолжение отношений с Лулой — это не только начало разговора с новой Бразилией, но и конструктивного диалога с левыми, триумфально побеждающими сейчас на выборах не только в Латинской Америке, по всему миру», — подчеркнул специалист.

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Поэтому, по его словам, важно, что на инаугурации Лулы да Силвы российскую делегацию возглавит именно Матвиенко, а не просто посол или глава Латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства РФ.

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