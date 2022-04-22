Аналитик Санакоев: Китай может ударить по военным базам США в Тайване

Информации об эскалации конфликта между Китаем и Тайванем появляется все больше на фоне событий на Украине. Китай вряд ли будет воевать с Тайванем, однако может попытаться обезвредить расположенные там военные силы США, считает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Об этом он рассказал Pravda.Ru.

Китай считает Тайвань своей территорией, поэтому не будет действовать там военным путем. Но при этом власти Китая беспокоит готовность США защищать Тайвань, поставки оружия сепаратистам и расположение военных сил США в Тайване, поэтому КНР может нанести удар по ним, чтобы показать готовность отстаивать суверенные интересы.

«И Китай, да, может выбрать и ударить по военным целям», — считает Санакоев.