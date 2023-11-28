Мир 28 ноября 2023, 15:42 Аналитик Санакоев: Китай может применить военную силу, чтобы не допустить «независимость Тайваня»

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Китайский чиновник Чэнь Биньхуа заявил, что «независимость Тайваня» означает войну. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.

Он отметил, что Китай настроен серьезно в своем желании не допустить независимость республики.

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«Именно поэтому было сделано это заявление: чтобы никто не питал никаких иллюзий — ответная реакция будет достаточно жесткой. Китай никакого сепаратизма не потерпит, а если этот сепаратизм будет еще и поддерживаться извне, то Китай может применить военную силу», — высказался аналитик.

Он допустил вероятность мирного воссоединения острова с материковым Китаем. Скорее всего, тайванцы не захотят повторять путь Украины, считает Санакоев.