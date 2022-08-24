Аналитик Сафонова пояснила причины подорожания нефти марки Brent

Доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова пояснила RT, почему цена нефти марки Brent выросла до 101 доллара за баррель.

По ее словам, на нефтяные котировки повлияли данные о запасах нефти и нефтепродуктов США.

«Кроме того, с наступлением осеннего сезона на европейском рынке значительно возрастают риски энергетического кризиса на фоне дефицита газа, что может вынудить потребителей искать альтернативные источники энергии, в число которых входят нефть и нефтепродукты», — пояснила Сафонова.

Она уточнила, что цены на топливо также зависят от устойчивости тренда на сокращение резервов сырья.