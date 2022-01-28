Аналитик Садик: украинский кризис вредит США

Геополитический аналитик Науман Садик заявил, что ситуация на Украине, которую нагнетают политики США, вредит самим Штатам. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Blogspot.com.

Он уверен, что президент США Джо Байден понимает, что стране выгодны хорошие отношения с Россией.

«Но мышление и институциональная логика „глубинного государства“ США находятся на уровне холодной войны», — рассказал Садик.

Аналитик считает, что руководство Госдепа влияет на решения президента и нарочно обостряет ситуацию.