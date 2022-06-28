Аналитик Рожанковский допустил, что запрет на приобретение американских технологий может быть принят

Аналитик Владимир Рожанковский считает, что США могут принять запрет на приобретение технологии странам, которые являются партнерами России. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта kp.ru, эксперт полагает, что Штаты озвучат окончательное решение в ближайший месяц. Он отметил, что ограничения коснутся и Китая.

«Я думаю, что это может ухудшить перспективы распространения китайских технологий в России», — заключил Рожанковский.