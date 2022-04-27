Аналитик рассказал, почему Польша отказалась покупать российский газ за рубли

Власти Польши отказались приобретать российский газ за рубли. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова объяснила такое решение. Об этом сообщил RT.

Специалист пояснила, что на данный момент в Польше заполнено примерно 75—80% газового хранилища. В то же время в Германии заполнено лишь 33%.

«Тем не менее на публику поляки могут продолжать информационное бравирование, параллельно закупая российский газ по реверсу от той же Германии», — рассказала эксперт.