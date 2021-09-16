Аналитик рассказал, когда можно ожидать диалога Белоруссии с Западом

Аналитик Игорь Тышкевич предположил, что диалог Белоруссии с Западом начнется весной 2022 года. Также он прокомментировал громкие заявления Александра Лукашенко на учениях «Запад-2021», написали Дни.ру со ссылкой на местные СМИ.

Во время визита на учения, Лукашенко заявил, что нужно закрыть границу между Белоруссией и Украиной, установив там ракетный комплекс С-400. По мнению аналитика, такие заявления — просто «сотрясение воздуха», поскольку С-400 у Белоруссии нет и не предвидится. Возможно, таким образом Лукашенко пытается показать Кремлю, «что он свой», а также поднять ставки перед будущим диалогом с Западом.

Какие-либо переговоры между Белоруссией и Европой могут состояться не раньше весны 2022 года — после референдума по изменению Конституции, считает эксперт.