Аналитик рассчитал, сколько газа будет нужно Европе

Вывод о том, понадобится ли Европе наращивать импорт газа, делать пока рано. Согласно предположениям ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, это будет зависеть от разных факторов, в том числе от температурного режима в европейских странах.

Компания «Газпром» предполагает, что в хранилищах Европы осталось меньше четверти от того количества газа, которое закачали в летний сезон. И такой вариант развития событий, при котором Европе нужно будет докупать газ у России, есть. Но он не единственный.

«Могло быть и хуже — в последнее время в Европе довольно тепло, поэтому это еще очень хороший результат. Ранее предполагалось, что Европа к концу января вообще истратит все запасы, которые были закачаны в подземные хранилища газа (ПХГ)», — сказал Юшков агентству «Прайм».

Объемы импорта газа зависят от того, насколько холодно будет в Европе. Если похолодает сильно, поставки, в том числе из России, придется наращивать. Юшков предположил, что до конца отопительного сезона Европа может запросить еще 20 миллиардов кубов стоимостью примерно 800 долларов за тысячу.