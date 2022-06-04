Аналитик раскрыл главный инструмент влияния Китая на США

Одним из крупнейших держателей госдолга США является Китай, и если КНР решит избавиться от американских облигаций, это запустит цепную реакцию в виде дальнейших продаж и падения доллара. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Аналитик отметил, что США сохраняют интерес инвесторов к гособлигациям несмотря на постоянный дефицит бюджета только потому, что Америка остается самой крупной и стабильной экономикой мира. Однако в последнее время ее позиция стала менее устойчивой, причина тому — пандемия, «вертолетные» деньги и ускорение инфляции, отметил Коган.

«Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была», — пояснил аналитик.

Китай может начать распродажу гособлигаций США, если Америка вмешается в ситуацию вокруг Тайваня. Такие действия Китая спровоцируют цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и паления доллара, заявил Коган.