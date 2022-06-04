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    04 июня 2022, 04:46

    Аналитик раскрыл главный инструмент влияния Китая на США

    Аналитик Коган заявил, что американские гособлигации — это инструмент влияния Китая на США

    Полина Созыкина

    Одним из крупнейших держателей госдолга США является Китай, и если КНР решит избавиться от американских облигаций, это запустит цепную реакцию в виде дальнейших продаж и падения доллара. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

    Аналитик раскрыл главный инструмент влияния Китая на США

    Аналитик отметил, что США сохраняют интерес инвесторов к гособлигациям несмотря на постоянный дефицит бюджета только потому, что Америка остается самой крупной и стабильной экономикой мира. Однако в последнее время ее позиция стала менее устойчивой, причина тому — пандемия, «вертолетные» деньги и ускорение инфляции, отметил Коган.

    «Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была», — пояснил аналитик.

    Китай может начать распродажу гособлигаций США, если Америка вмешается в ситуацию вокруг Тайваня. Такие действия Китая спровоцируют цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и паления доллара, заявил Коган.