Аналитик раскрыл «энергетический обман» Европы, жертвами которого стали бедные страны

Глобальный энергетический кризис ударит прежде всего по бедным странам. Азиатские страны остаются без поставок энергоносителей, им просто нечем платить. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Новые заводы по производству сжиженного природного газа появятся не раньше, чем в 2025–2030 годах, в основном в США и Катаре. Американцы обещают, что с ноября запустят пострадавший техасский завод Freeport LNG на 80% от максимальной мощности. Но опять-таки этот завод вернется к режиму работы на начало года, это не новые объемы сырья на рынке», — сообщил Юшков агентству «Прайм».

По его словам, полностью отказаться от российского газа Европа может только в случае, если у нее будет как-то радикально падать объем потребления газа.

В свою очередь Китай, Индия, Япония и Южная Корея — крупнейшие потребители газа в Азии СПГ — пытаются нарастить запасы, поэтому цены в регионе тоже растут, но пока остаются ниже европейских.

При этом, как считает аналитик, Пакистан или Индию откровенно «кидают», перенаправляя уже забронированное контрактами сырье на маржинальный европейский рынок.