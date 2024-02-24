Мир 24 февраля 2024, 08:57 Аналитик раскрыл альтернативный вариант поставкам газа через Украину Аналитик Фролов назвал аукционы альтернативой поставкам газа через ГТС Украины РИА «Новости»

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Россия может перейти на аукционную систему после окончания контракта на украинский транзит газа в 2024 году. Об этом заявил агентству «Прайм» замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов.

Он предположил, что планом «Б» может также стать перекрытие трубопровода. Этот вариант первое время не будет наносить сильного ущерба, подчеркнул специалист. По его словам, в долгосрочной перспективе этот путь вызовет проблемы с обеспечением газом местного населения из-за технической стороны организации поставок газа.

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«Контракт, вероятнее всего, не продлят, и нового не будет. Его подписание потребует слишком больших усилий со стороны Европы и Украины», — добавил Фролов.

Эксперт отметил, что с газопроводом могут возникнуть проблемы — ГТС Украины уже не новая, а деньги на ее поддержание берут из транзитных средств. Европа не будет вкладываться в ремонт этой системы, заключил аналитик.

Ранее Фролов предположил, что голубое топливо в Европу можно поставлять и без контракта. Таким образом он прокомментировал слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсона об отказе продлевать соглашение о поставках российского газа.