Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал статью в зарубежном журнале о «Северном потоке — 2». В ней говорится, что когда газопровод будет достроен, Россия сможет «наказать» Украину. Об этом сообщил RT.

Он назвал этот тезис штампом о газопроводе, который распространен в европейской политике. Эксперт отметил, что нынешняя рыночная модель предполагает конкуренцию. Запад это устраивает, пока конкуренция не отражается негативно на его сторонниках.

«Если в ходе честной конкуренции такие направления поставок, как украинский маршрут или польский маршрут, оказываются менее выгодными поставщику энергоресурсов, то кто виноват?» — задал вопрос Фролов.