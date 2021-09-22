Аналитик раскритиковал политику Apple в связи с идеей ЕС создать единый разъем для гаджетов

Представители Евросоюза работают над законом, который обяжет производителей гаджетов выпускать устройства с одинаковым зарядным разъемом, передали Reuters со ссылкой на источник. Однако компания Apple противится такому нововведению. Почему, рассказал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik.

Представители компании Apple уверяют, что создание одинаковых зарядных разъемов замедлит инновационное развитие, увеличит количество электронных отходов и будет раздражать пользователей. Однако Муртазин заверил, что причины такого сопротивления компании заключаются в коммерческой выгоде.

«Apple — это единственная компания в мире, которая использует разные разъемы, в том числе Lightning. <…> Это достаточно большой бизнес, который ежегодно приносит компании Apple миллиарды чистого дохода. Конечно, в Apple не хотят отказываться от этого», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас ситуация в экосистеме Apple выглядит крайне нелогично. Пользователь покупает разные устройства одной компании и не может при этом заряжать их с помощью одного провода. Покупатели вынуждены тратить огромные суммы не только на технику, но и на зарядные устройства.