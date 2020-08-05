Аналитик РАН назвал главную причину серьезного снижения ВВП Франции

Завотделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов назвал главную причину серьезного снижения ВВП Франции.

Уточняется, что падение ВВП страны на 13,8% стало вторым худшим показателем в Европе. На первом месте по низким показателям оказалась Испания — 18,5%. Как пояснил Белов, такая ситуация связана с тем, что эти страны заточены под туризм.

«Были остановлены предприятия, просела сфера услуг, это естественно. Франция ориентирована на туризм. Сфера услуг, на втором месте промышленное производство, на которое приходится не больше 22–24% от ВВП», — процитировало специалиста ИА Nation News.

Он напомнил, что в настоящий момент страны Европы начинают снимать ограничения, благодаря чему экономика плавно восстановится.